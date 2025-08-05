Обізвав громадського активіста нецензурним словом: мер Івано-Франківська Марцінків потрапив у скандал

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Івано-Франківськ 24/7.

Відомо, що під час прийому громадян мер Івано-Франківська Руслан Марцінків обізвав громадського активіста нецензурним словом.

"Ви - громадський довб**об", - сказав він.

Точна причина конфлікту наразі невідома.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків натякнув на погрози в свій бік і що робити, якщо з ним щось трапиться. У коментарях під дописом на особистій сторінці Руслана Марцінківа у соцмережі з'явилося чимало коментарів, в яких користувачі висловлювали свою підтримку меру.