Обізвав громадського активіста нецензурним словом: мер Івано-Франківська Марцінків потрапив у скандал
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у гучний скандал
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Івано-Франківськ 24/7.
Відомо, що під час прийому громадян мер Івано-Франківська Руслан Марцінків обізвав громадського активіста нецензурним словом.
"Ви - громадський довб**об", - сказав він.
Точна причина конфлікту наразі невідома.
Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків натякнув на погрози в свій бік і що робити, якщо з ним щось трапиться. У коментарях під дописом на особистій сторінці Руслана Марцінківа у соцмережі з'явилося чимало коментарів, в яких користувачі висловлювали свою підтримку меру.
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