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Поліцейські Івано-Франківська перевіряють інформацію про можливу демонстрацію нацистського жесту під час хвилини мовчання

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відео інциденту було виявлено під час моніторингу соціальних мереж співробітниками районного управління поліції.

За попередніми даними, на записі зафіксований невідомий чоловік, який, ймовірно, використав заборонений жест у момент загальнонаціонального вшанування пам’яті. Заяви від громадян щодо цього випадку до поліції не надходили, однак правоохоронці вже розпочали перевірку та встановлюють особу порушника.

У поліції наголосили, що подібні прояви суперечать українському законодавству та становлять небезпеку для громадського порядку. Демонстрація нацистських символів або жестів принижує пам'ять жертв нацизму й тягне за собою юридичну відповідальність. Правоохоронці закликають громадян утримуватися від подібних дій та поважати національну пам'ять.

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