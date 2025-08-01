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01 серпня 2025, 12:14

В Івано-Франківську чоловік показав нацистський жест під час хвилини мовчання: ведеться перевірка

01 серпня 2025, 12:14
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фото: ілюстративне
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Поліцейські Івано-Франківська перевіряють інформацію про можливу демонстрацію нацистського жесту під час хвилини мовчання

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відео інциденту було виявлено під час моніторингу соціальних мереж співробітниками районного управління поліції.

За попередніми даними, на записі зафіксований невідомий чоловік, який, ймовірно, використав заборонений жест у момент загальнонаціонального вшанування пам’яті. Заяви від громадян щодо цього випадку до поліції не надходили, однак правоохоронці вже розпочали перевірку та встановлюють особу порушника.

У поліції наголосили, що подібні прояви суперечать українському законодавству та становлять небезпеку для громадського порядку. Демонстрація нацистських символів або жестів принижує пам'ять жертв нацизму й тягне за собою юридичну відповідальність. Правоохоронці закликають громадян утримуватися від подібних дій та поважати національну пам'ять.

Раніше повідомлялося, показував статеві органи неповнолітнім: черкаські поліцейські встановлюють особу чоловіка. Невідомий демонстрував неповнолітнім непристойні жести та статеві органи.

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Івано-Франківськ нацистська символіка хвилина мовчання перевірка соцмережі
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