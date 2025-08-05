Обозвал общественного активиста нецензурным словом: мэр Ивано-Франковска Марцинкив попал в скандал
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в громкий скандал
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Ивано-Франковск 24/7.
Известно, что при приеме граждан мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обозвал общественного активиста нецензурным словом.
"Вы – общественный довб**об", - сказал он.
Точная причина конфликта пока неизвестна.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив намекнул на угрозы в свою сторону и что делать, если с ним что-нибудь случится. В комментариях под сообщением на личной странице Руслана Марцинкива в соцсети появилось немало комментариев, в которых пользователи выражали свою поддержку мэру.
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