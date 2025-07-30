У Франківську троє молодиків нападали на перехожих: їх затримали

фото: Національна поліція

У ніч на 28 липня в Івано-Франківську сталася серія нападів на перехожих. Троє молодиків застосовували силу, відбирали особисті речі, серед яких сумки, телефони та навушники

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Перший напад стався на вулиці Чорновола. Фігуранти діяли за попередньою змовою та заздалегідь розподіленими ролями. Один із нападників відволік увагу 23-річного потерпілого, інші — раптово нанесли удари в обличчя. Відтак силоміць відібрали сумку, в якій були готівка, ключі від квартири, навушники та інші особисті речі.

Ще один аналогічний напад стався через кілька годин у центрі Івано-Франківська. Група молодиків напала на 38-річного чоловіка, відібрала в нього мобільний телефон Redmi, навушники AirPods та інші особисті речі.

Крім двох завершених грабежів, правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінального правопорушення. Один із фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця, однак потерпілий зумів утримати майно. Зловмисник наніс потерпілому тілесні ушкодження та одразу втік з місця події.

Поліцейські швидко зібрали докази, переглянули відео з камер спостереження та встановили особи зловмисників — двоє 22-річних і один 18-річний, усі без судимостей. Їх затримали в центрі міста.





Фігурантам повідомлено про підозру у грабежах, скоєних групою осіб із застосуванням насильства під час воєнного стану. Одному з них додатково інкримінують замах на грабіж.

Суд незабаром обере запобіжний захід.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру групі молодиків за напад та побиття перехожих у центрі Києва. Хуліганам загрожує до п'яти років тюрми.