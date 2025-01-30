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30 січня 2025, 13:08

Мер Івано-Франківська заявив про погрози

30 січня 2025, 13:08
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фото: соцмережі
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Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків натякнув на погрози в свій бік і що робити, якщо з ним щось трапиться

Відповідний допис з’явився на особистій сторінці міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у Facebook, передає RegioNews.

Очільник міста написав, що в разі, якщо з ним щось станеться, його повноваження перейдуть секретарю міськради Віктору Синишину.

"Просто хочу сказати: ніколи не прогинався ні під кого. А хто має свою думку, того не люблять. Тому у разі, якби зі мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте — довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину. Це — порядна і відповідальна людина, яка згідно із законом має право виконувати обов'язки управління громадою", — написав він.

У коментарях під дописом на особистій сторінці Руслана Марцінківа з'явилося чимало коментарів, в яких користувачі висловлювали свою підтримку меру.

Нагадаємо, стало відомо, коли звільнять з посади скандальну керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Її мають звільнити 18 березня.

Івано-Франківськ Івано-Франківська область погроза події Марцінків Руслан Романович
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