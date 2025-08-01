фото: поліція Івано-Франківської області

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який під час хвилини мовчання демонстрував заборонений нацистський жест

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відео з інцидентом раніше виявили поліцейські під час моніторингу соціальних мереж.

У ході оперативних заходів дільничні офіцери розшукали правопорушника на вулиці Січових Стрільців. Ним виявився 53-річний мешканець Богородчанської громади. Чоловік визнав свою провину та пояснив обставини інциденту.

Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду щодо неприпустимості подібної поведінки та склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік показав нацистський жест під час хвилини мовчання: ведеться перевірка. Відео інциденту було виявлено під час моніторингу соціальних мереж співробітниками районного управління поліції.