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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Слідчі розслідують напад у центрі Івано-Франківська на військовослужбовця, що стався 13 червня у дворі одного з житлових будинків.

За попередніми даними, потерпілий на той момент перебував поза службою. Двоє чоловіків напали на нього, застосувавши предмети, схожі на телескопічну палицю та балончик зі сльозогінним газом.

Після скоєного зловмисники покинули місце події. Однак правоохоронцям вдалося оперативно встановити їхні особи. Нападниками виявилися місцеві жителі віком 24 і 25 років.

На цей час обом фігурантам уже повідомили про підозру.

Слідчі дії тривають. Встановлюється можливість причетності до інциденту інших осіб, а також мотиви, якими керувалися нападники. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Що повідомлялося раніше?

13 червня в Івано-Франківську стався гучний інцидент - напад на військового Андрія Кориневича (позивний "Корінь") з бригади "Азов". Як згодом повідомили в самій бригаді, до нападу причетні четверо осіб. Серед них - двоє військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ: Семен Клок (позивний "Малиш") і Василь Бондаренко (позивний "Віся").

За даними "Азову", Клок має кілька судимостей, а Бондаренко до війни відбував покарання за напад на інкасаторів, звільнився під час вторгнення. Ще двоє фігурантів - Максим Білогуб, який чекав у машині, та Сергій Циганчук, який, за попередньою інформацією, збирав інформацію про жертву.

Раніше повідомлялося, негатив у бік ТЦК перебільшений: командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією.