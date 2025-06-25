фото: Телеграм/Україна Сейчас

Військовому "Азову" на побаченні заклали вибухівку під мопед, він встиг відійти до вибуху

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна Сейчас", передає RegioNews.

У Києві 21 червня стався замах на військовослужбовця полку "Азов". Чоловік домовився про побачення з дівчиною, з якою познайомився у Telegram-чаті "Дайвінчик". Вона назвалася "Настюша" і запросила його на зустріч біля свого будинку.

Прибувши на місце, військовий отримав повідомлення, що дівчина ще збирається та запропонувала взяти ключі від домофона, які вона сховала під сидінням жовтого мопеда, припаркованого поруч. Проте, помітивши щось підозріле біля скутера, він встиг відійти. В цей момент мопед вибухнув.

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг містити силітру. Постраждалих унаслідок інциденту немає. Правоохоронці продовжують розслідувати обставини замаху.

Раніше повідомлялося про теракт у Харкові: агенти РФ намагалися вбити військового.