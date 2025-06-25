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Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Следователи расследуют нападение в центре Ивано-Франковска на военнослужащего, которое произошло 13 июня во дворе одного из жилых домов.

По предварительным данным, потерпевший на тот момент находился вне службы. Двое мужчин напали на него, применив предметы, похожие на телескопическую палку и баллончик со слезоточивым газом.

После совершенного преступления злоумышленники покинули место происшествия. Однако правоохранителям удалось оперативно установить их личности. Нападающими оказались местные жители возрастом 24 и 25 лет.

К настоящему времени обоим фигурантам уже сообщили о подозрении.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается возможность причастности к инциденту других лиц, а также мотивы, которыми руководствовались нападающие. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Что сообщалось раньше?

13 июня в Ивано-Франковске произошел громкий инцидент - нападение на военного Андрея Кориневича (позывной "Корень") из бригады "Азов". Как впоследствии сообщили в самой бригаде, к нападению причастны четыре человека. Среди них - двое военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ: Семен Клок (позывной "Малыш") и Василий Бондаренко (позывной "Вися").

По данным "Азова", у Клока есть несколько судимостей, а Бондаренко до войны отбывал наказание за нападение на инкассаторов, уволился во время вторжения. Еще двое фигурантов - ожидавший в машине Максим Белогуб и Сергей Цыганчук, который, по предварительной информации, собирал информацию о жертве.

Ранее сообщалось, что негатив в сторону ТЦК преувеличен: командир "Азова" Паламар пояснил, что происходит с мобилизацией.