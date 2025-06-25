На Тернопільщині старосту села побили і вивезли на цвинтар
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття старости одного із сіл Лановецької громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До співробітників відділення поліції м. Ланівці надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено старосту одного із сіл громади.
За словами потерпілого, до нього додому прийшли невідомі особи, побили його та вивезли на цвинтар, де погрожували фізичною розправою.
Зловмисником виявився 49-річний житель Івано-Франківської області. Причиною такого вчинку стали неприязні стосунки. Поліцейські встановлюють усі подробиці та обставини події.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть чоловіка, який до смерті побив співмешканку.