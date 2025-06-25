На Тернопільщині старосту села побили і вивезли на цвинтар

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття старости одного із сіл Лановецької громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників відділення поліції м. Ланівці надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено старосту одного із сіл громади.

За словами потерпілого, до нього додому прийшли невідомі особи, побили його та вивезли на цвинтар, де погрожували фізичною розправою.

Зловмисником виявився 49-річний житель Івано-Франківської області. Причиною такого вчинку стали неприязні стосунки. Поліцейські встановлюють усі подробиці та обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть чоловіка, який до смерті побив співмешканку.