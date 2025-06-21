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21 червня 2025, 00:40

Негатив у бік ТЦК перебільшений: командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією

21 червня 2025, 00:40
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Фото: YouTube
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На думку військового, мобілізація потрібна. Адже рекрутингові центри не можуть "перекрити" всі потреби

Про це Сергій ("Калина") Паламар розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону, передає RegioNews.

На думку Святослава Паламара, негатив у бік ТЦК є перебільшеним. Він зауважив, що дійсно є поодинокі скандальні випадки, проте вони не такі масові, як здається людям. Військовий припустив, що це спеціально підсвічується російським ІПСО, адже робиться акцент саме на негативі. Він додав, що мобілізація потрібна, але якщо є порушення — порушників треба карати.

"Ті військовослужбовці ТЦК, що допустили порушення, мають бути наказані й все має бути збалансовано. Для мене, як командира, чим грубіше працює ТЦК, тим більше в мене людей. Тому що люди розуміють, що не хочуть попасти незрозуміло куди й обирають йти за рекрутингом до "Азову", - розповів Сергій Паламар.

Раніше повідомлялось, що в Україні було розпочати 1 000 кримінальних проваджень щодо порушень з боку ТЦК. Проте з жодної справи досі немає вироку.

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