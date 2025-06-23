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У Азові повідомили, що на їхнього військового напали військові 3-ї окремої штурмової бригади. Зазначається, що організовували напад чотири людини

Про це повідомили в 12 бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії, передає RegioNews.

13 червня напали на військового Андрія Кориневича ("Корінь") в Івано-Франківську. Правоохоронці встановили особи чотирьох причетних. Двоє нападників виявились військовими 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ: Семен Клок (позивний "Малиш") та Василь Бондаренко (позивний "Віся").

"Клок неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжку, нанесення тілесних ушкоджень, їзду без водійського посвідчення в нетверезому стані. У жовтні 2024 року з табельної зброї вистрілив посеред вулиці у живіт офіцеру НГУ, але не отримав жодного покарання. Бондаренко відбував покарання за збройний напад на інкасаторів, на початку повномасштабного вторгнення вийшов із в’язниці на поруки й став військовослужбовцем 3 ОШБ", - повідомили в "Азов".

Також було ще двоє осіб. Це Максим Білогуб, який чекав у автомобілі, та Сергій Циганчук, який, за попередньою інформацією, збирав дані про Кориневича та був присутній під час планування нападу.

У "Азові" заявили, що вимагають якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності.

Сам Андрій Кориневич опублікував відео, в якому розповів про напад на нього. За його словами, організували напад військові, яких пов'язують з Андрієм Білецьким, командиром 3 армійського корпусу.

За словами Андрія, двох нападників він знає особисто: раніше вони воювали разом під час АТО. Мотив нападу йому невідомий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області напали на 33-річного військового поблизу одного з магазинів. Відомо, що йому завдали тілесних ушкоджень, використовуючи ймовірно телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною.