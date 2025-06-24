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24 июня 2025, 06:25

В Ивано-Франковске в реке утонул человек

24 июня 2025, 06:25
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фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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Трагедия произошла 21 июня на улице Галицкой в Ивано-Франковске. Спасатели достали тело утопленника из водоема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Прохожие заметили у моста в реке Быстрица-Солотвинская тело мужчины. На место происшествия вызвали спасателей.

"В 12:07 водолазами обнаружено и поднято на берег тело мужчины 1989 года рождения без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Винницкой области в городском парке утонул мужчина.

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