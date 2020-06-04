На Одещині намагалися незаконно відібрати майже 5 га землі у порту "Южний"

Оборудкою керувало управління архітектури та містобудування Южненської міської ради

Оборудкою керувало управління архітектури та містобудування Южненської міської ради

СБУ попередила незаконне відчуження земельної ділянки ДП «Морський торговельний порт «Южний» вартістю у десятки мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Незаконну передачу організували представники кількох приватних компаній та управління архітектури та містобудування Южненської міської ради. Вони підписали всупереч чинному законодавства низку документів, які виводили майже 5 га земель держпідприємства у приватну власність. Організаторам, зокрема, мала відійти ділянка порту, на якій підрядник будував гідротехнічні споруди.

Начальнику управління архітектури та містобудування Южненської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин справи і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

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