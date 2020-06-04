На Одещині намагалися незаконно відібрати майже 5 га землі у порту "Южний"
СБУ попередила незаконне відчуження земельної ділянки ДП «Морський торговельний порт «Южний» вартістю у десятки мільйонів гривень.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Незаконну передачу організували представники кількох приватних компаній та управління архітектури та містобудування Южненської міської ради. Вони підписали всупереч чинному законодавства низку документів, які виводили майже 5 га земель держпідприємства у приватну власність. Організаторам, зокрема, мала відійти ділянка порту, на якій підрядник будував гідротехнічні споруди.
Начальнику управління архітектури та містобудування Южненської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення обставин справи і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
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