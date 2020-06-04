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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 17:38 13

У МВС обіцяють цілодобовий онлайн-контроль за діями поліцейських

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04 червня 2020, 17:38 13
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Система контролю Сustody Records вже проходить випробування
Фото: flickr
Система контролю Сustody Records вже проходить випробування

В усіх підрозділах поліції буде запроваджена система цілодобового контролю за діями посадових осіб, а всі затримання, подання скарг та інші дії у відділках поліції реєструватимуть онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Система контролю за діями правоохоронців називається Сustody Records, її в якості пілотного проекту випробовують в Кіровоградської області.

Механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7", - розповів глава МВС Арсен Аваков.

В МВС зазначають, що в рамках проекту переоблаштують 10 відділів і відділень поліції регіону. Для запуску системи Сustody Records по всій Україні, потрібно мінімум 20 млн євро.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями.


поліція контроль МВС Україна
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