У МВС обіцяють цілодобовий онлайн-контроль за діями поліцейських
В усіх підрозділах поліції буде запроваджена система цілодобового контролю за діями посадових осіб, а всі затримання, подання скарг та інші дії у відділках поліції реєструватимуть онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.
Система контролю за діями правоохоронців називається Сustody Records, її в якості пілотного проекту випробовують в Кіровоградської області.
Механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7", - розповів глава МВС Арсен Аваков.
В МВС зазначають, що в рамках проекту переоблаштують 10 відділів і відділень поліції регіону. Для запуску системи Сustody Records по всій Україні, потрібно мінімум 20 млн євро.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями.
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