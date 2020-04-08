Прикарпаття: зафіксовано 13 померлих від COVID-19, серед них 40-річний чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я України у Facebook.
В Івано-Франківській області 198 випадків захворювання на коронавірус. З них 13 летальних. Учора було повідомлення про 9 летальних випадків в області, за добу показник зріс. Отримали результати пацієнтів, які померли в медзакладах напередодні.
А також надійшло повідомлення про смерть 40-річного чоловіка у Калуському районі.
"З сумом повідомляю, що в реанімації помер другий пацієнт з підтвердженим діагнозом COVD-19. Це житель Калуша 1980 року народження. Він перебував на лікуванні в інфекційній лікарні, згодом був переведений у відділення інтенсивної терапії Калуської ЦРЛ. Протягом останньої доби чоловік перебував на штучній вентиляції легень", - повідомила на своїй сторінці у Facebook медичний директор Калуської ЦРЛ зі стаціонарної роботи Наталія Кінаш.
З сумом повідомляю, що в реанімації Калуської ЦРЛ помер другий пацієнт з підтвердженим діагнозом COVIT 19. Це калушанин...Опубліковано Наталією Кінаш Вівторок, 7 квітня 2020 р.
В Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19. За добу 206 підтверджених випадків.
Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про першу смерть від коронавірусу. Померла жінка була працівницею ЗС України однієї з військових частин Івано-Франківської області. В Збройних Силах України зареєстровано вже 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 летальний. Ще 87 осіб перебувають на ізоляції.
В Україні кількість хворих COVID-19 в рази занижена, вважає мер Івано-Франківська. Статистика захворювання в Івано-Франківській області невпинно зростає, але ці дані все одно не відповідають дійсності. Крім того, хворі по декілька днів чекають результатів.
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