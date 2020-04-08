Прикарпатье: зафиксировано 13 умерших от COVID-19, среди них 40-летний мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
В Ивано-Франковской области 198 случаев заболевания коронавирусом. Из них 13 летальных. Вчера было сообщение о 9 летальных случаях в области, за сутки показатель вырос. Получили результаты пациентов, умерших в медучреждениях накануне.
А также поступило сообщение о смерти 40-летнего мужчины в Калуском районе.
"С грустью сообщаю, что в реанимации скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом COVD-19. Это житель Калуша 1980 года рождения. Он находился на лечении в инфекционной больнице, впоследствии был переведен в отделение интенсивной терапии Калуской ЦРБ. В течение последних суток мужчина находился на искусственной вентиляции легких", - сообщила на своей странице в Facebook медицинский директор Калуской ЦРБ со стационарной работы Наталья Кинаш.
С прискорбием сообщаю, что в реанимации Калушской ЦРБ скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом COVIT 19. Это калушанин...Опубликовано Натальей Кинаш Вівторок, 7 апреля 2020 г.
В Украине подтверждено 1668 случаев COVID-19. За сутки 206 подтвержденных случаев.
Напомним, ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса. Умершая женщина была работницей ВС Украины одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
В Украине количество больных COVID-19 в разы занижена, считает мэр Ивано-Франковска. Статистика заболевания в Ивано-Франковской области неуклонно растет, но эти данные все равно не соответствуют действительности. Кроме того, больные по несколько дней ждут результатов.
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