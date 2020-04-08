В Україні за добу кооронавірус підтвердили у 20 дітей

Серед 206 осіб, у яких упродовж доби виявили наявність коронавірусу, є 20 дітей

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Серед 206 осіб, у яких упродовж доби виявили наявність коронавірусу, є 20 дітей

Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"В Україні за минулу добу зареєстровано 206 нових випадків коронавирусной хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав він.

За його словами, медики провели перевірку 820 осіб на наявність інфекції.

"В заклади охорони здоров'я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізували 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб були госпіталізовані троє", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.