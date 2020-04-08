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08 квітня 2020, 10:39 5

В Одеській області вже 32 випадки зараження коронавірусом

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08 квітня 2020, 10:39 5
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На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19
Фото: unsplash
На Одещині підтверджено ще два випадки захворювання на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Одеської ОДА Максима Куцого

Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у мешканки Одеси 1968 року народження та мешканки Кілійського району 1975 року народження.

Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга пацієнтка — нещодавно повернулася з США.

Обидві хворі знаходяться у лікарні та отримують симптоматичне лікування.

На даний момент на Одещині зареєстровано 32 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Варто додати, що за минулу добу з підозрою на COVID-19 звернулося 17 жителів Одеської області. Це значно менше, ніж було напередодні (49). Семеро людей, що звернулися госпіталізували.

В той же час мерія Одеси нагадує, що проїзд на транспорті, який працює в режимі спецперевозок, дозволяється виключно за наявності засобів індивідуального захисту.

Про доповненому списку маршрутів говорить відповідне рішення комісії в Одеській міськраді.

Так, на підставі проведення постійного аналізу роботи транспорту, який здійснює перевезення пасажирів в Одесі за спеціальними режимами, та враховуючи численні побажання громадян міста, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху прийнято рішення про включення додаткового до переліку визначених маршрутів: № 105а – вул. Горбиста – вул. 7-ма Пересипська.

Нагадаємо, що в Україні за добу виявлено ще 206 хворих коронавірусом, загальна кількість - 1668.


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