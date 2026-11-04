Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

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Український актор і режисер Денис Капустін мобілізувався. Він долучився до війська одразу після роботи над фільмом

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У фільмі "Кіллхаус" актор зіграв командира підрозділу ударних безпілотників. Після зйомок Денис Капустін мобілізувався. За його словами, він розглядав різні сценарії: зокрема, пошук роботи з можливістю бронювання або виїзд за кордон. Проте вирішив обрати військо.

"Як я не дивився на якісь інші можливості — шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома — варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей", - каже артист.

Він зізнався, що на його вибір вплинули також зникнення безвісти актора Нікона Федотова, з яким він дружив, та загибель артиста й бійця "Азову" Олексія Самойленка.

"Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Напевно, в цивільному житті ми б не перетиналися. А тут ми об’єднані певними обставинами", - каже актор.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро Шевченко доєднався до війська. Багатьом глядачам він відомий по шоу "Холостячка", де він боровся за серце співачки Злати Огнєвіч.