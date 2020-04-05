У Києві від COVID-19 помер 71-річний чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку мера Києва Віталія Кличка у Facebook.
"За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок - летальний. Вірус наступає", - пише мер.
З них 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років та 13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.
10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома під контролем медиків.
Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно закордон.
71-річний чоловік помер.
На сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, повідомляє Кличко.
Друзі! За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок -...Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 4 квітня 2020 р.
В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.
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