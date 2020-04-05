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Ірина Федоляк
Журналіст
05 квітня 2020, 11:28 15

У Києві від COVID-19 помер 71-річний чоловік

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05 квітня 2020, 11:28 15
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Міський голова Києва повідомляє про 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19
Фото ілюстративне
Міський голова Києва повідомляє про 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок - летальний. Вірус наступає", - пише мер.

З них 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років та 13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.

10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома під контролем медиків.

Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно закордон.

71-річний чоловік помер.

На сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, повідомляє Кличко.

Друзі! За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок -...

Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 4 квітня 2020 р.

В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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