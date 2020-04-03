Івано-Франківськ: у немовляти померлої породіллі COVID-19 немає

Дитина знаходиться під спостереженням неонатологів, стан її задовільний

Пологовий будинок, Івано-Франківськ

Дитина знаходиться під спостереженням неонатологів, стан її задовільний

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

У дитини породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому будинку, коронавірус не виявили, повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

Він також розповів деталі про другу породіллю, яка померла 1 квітня. Наразі триває перевірка аналізів жінки на коронавірус.

"Аналізи жінки, яка померла в міському пологовому, передані в референс-лабораторію. Померла була 1991 року народження. У міський перинатальний центр її госпіталізували із супутніми захворюваннями, які могли би загрожувати її родорозрішенню", - інформує Чемний.

У дитини взяті необхідні взірці для перевірки на коронавірусну інфекцію. Вона знаходиться під апаратом штучної вентиляції легень. Стан дитини середньої важкості, ближче до важкого.

Усі медики, які контактували з померлими породіллями, проходять експрес-тестування. Результати негативні. Додатково їм проведуть ПРЛ-діагностику.

Т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів наголосив, що група експертів працює в обласному перинатальному центрі, вивчає проблематику, яка там виникла, проводить службове розслідування. І надасть пропозиції, куди рухатися далі, щоб не допустити збільшення кількості інфікованих, в тому числі працівників закладу.

"Ситуація і в Укпаїні, і в області ускладнюється. Збільшується кількість хворих, летальних випадків, тому необхідно дотримуватися режиму самоізоляції, особливо тим людям, які приїхали з-за кордону або почуваються не дуже добре", - каже Федорів.

Нагадаємо, в обласному пологовому зафіксували ще одну смерть. Повідомили і про 4 хворих на COVID-19 працівників закладу. Наразі на Прикарпатті уже 5 смертей від COVID-19.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

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