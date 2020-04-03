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Ирина Федоляк
Журналист
03 апреля 2020, 16:57 4

Ивано-Франковск: у младенца умершей роженицы COVID-19 нет

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03 апреля 2020, 16:57 4
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Ребенок находится под наблюдением неонатологов, состояние его удовлетворительное
Роддом, Ивано-Франковск
Ребенок находится под наблюдением неонатологов, состояние его удовлетворительное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

У ребенка роженицы, которая скончалась 30 марта в областном роддоме, коронавирус не обнаружили, сообщил во время брифинга заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

Он также рассказал детали о второй роженице, которая умерла 1 апреля. Сейчас продолжается проверка анализов женщины на коронавирус.

"Анализы женщины, умершей в городском родильном, переданы в референс-лабораторию. Умершая была 1991 года рождения. В городской перинатальный центр ее госпитализировали с сопутствующими заболеваниями, которые могли бы повлиять на роды", - информирует Чемный.

У ребенка взяты необходимые образцы для проверки на коронавирусную инфекцию. Он находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка средней тяжести, ближе к тяжелому.

Все медики, которые контактировали с умершими роженицами, проходят экспресс-тестирование. Результаты отрицательные. Дополнительно им проведут ПРЛ-диагностику.

В.и.о. председателя ОГА Виталий Федоров подчеркнул, что группа экспертов работает в областном перинатальном центре, изучает проблематику, которая там возникла, проводит служебное расследование. И даст предложения, куда двигаться дальше, чтобы не допустить увеличения количества инфицированных, в том числе работников учреждения.

"Ситуация и в Укпаїні, и в области осложняется. Увеличивается количество больных, летальных случаев, поэтому необходимо придерживаться режима самоизоляции, особенно тем людям, которые приехали из-за границы или чувствуют себя не очень хорошо", - говорит Федорив.

Напомним, в областном роддоме зафиксировали еще одну смерть. Сообщили и о 4 больных COVID-19 работниках заведения. Сейчас на Прикарпатье уже 5 смертей от COVID-19.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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