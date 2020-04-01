На Буковині за 10 днів захворюваність на коронавірус зросла на 700%, - голова ОДА Осачук
Ці дані оприлюднив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.
"Якщо хтось вважає, що ми надто рано ввели такий жорсткий карантин, то повідомлю цифри інфікованих по іншому: за 10 днів число захворівших зросло на 700%!", - зазначив Сергій Осачук.
Тільки за минулу добу в області від коронавірусу померло двоє людей, а в ніч на сьогодні, 1 квітня – ще одна жінка. Хворій було 68 років, вона 14 березня повернулася з Італії. Жінка мала двобічну пневмонію та цукровий діабет.
Серед інших коронавірус виявили також у медсестри Хотинської центральної районної лікарні. Однією з версій розглядають зараження через контакти з хворими, за якими вона доглядала. Стан хворої не важкий. Вона легко переносить хворобу - в неї кашель та біль у горлі.
Тим часом з 1 квітня у Чернівцях працюють мобільні бригади лікарів, які виїжджатимуть на виклики до людей з симптомами коронавірусної інфекції. Про це під час свого відеозвернення повідомив міський голова Олексій Каспрук.
За словами Каспрука, у Чернівцях очікують великої кількості хворих за тиждень-два.
Мер також сказав, що лікарі, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають муніципально доплату.
Олексій Каспрук також звернувся з листом до голови ОДА Сергія Осачука, в якому просить дозволити ввести особливий режим в’їзду і виїзду на територію Чернівців. Якщо обласна комісія прислухається до прохання мера Чернівців, то на територію міста зможуть заїжджати тільки ті люди, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 13:49 01 квітня Уряд схвали доплату в 1000 гривень для пенсіонерів
- 13:40 01 квітня На Чернігівщині госпіталізували третього пацієнта з COVID-19
- 13:32 01 квітня На Хмельниччині відбулася ротація керівників поліції
- 13:26 01 квітня Херсонські депутати виділили 44 мільйони на боротьбу з COVID-19 і підтримали відкриття ринків
- 13:03 01 квітня Хворі на діабет найчастіше помирають від коронавірусу
- 13:02 01 квітня На Буковині за 10 днів захворюваність на коронавірус зросла на 700%, - голова ОДА Осачук
- 09:40 01 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 25 березня Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів