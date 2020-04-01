У Чернівецькій області зафіксовано 104 випадки інфікування коронавірусом, 5 померлих і 7 одужалих пацієнтів. Серед недужих є навіть громадянин Італії. Темпи поширення COVID-19 в області становлять 700% за десять днів. Згідно рішення Державної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду

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У Чернівецькій області зафіксовано 104 випадки інфікування коронавірусом, 5 померлих і 7 одужалих пацієнтів. Серед недужих є навіть громадянин Італії. Темпи поширення COVID-19 в області становлять 700% за десять днів. Згідно рішення Державної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду

Ці дані оприлюднив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

"Якщо хтось вважає, що ми надто рано ввели такий жорсткий карантин, то повідомлю цифри інфікованих по іншому: за 10 днів число захворівших зросло на 700%!", - зазначив Сергій Осачук.

Тільки за минулу добу в області від коронавірусу померло двоє людей, а в ніч на сьогодні, 1 квітня – ще одна жінка. Хворій було 68 років, вона 14 березня повернулася з Італії. Жінка мала двобічну пневмонію та цукровий діабет.

Серед інших коронавірус виявили також у медсестри Хотинської центральної районної лікарні. Однією з версій розглядають зараження через контакти з хворими, за якими вона доглядала. Стан хворої не важкий. Вона легко переносить хворобу - в неї кашель та біль у горлі.

Тим часом з 1 квітня у Чернівцях працюють мобільні бригади лікарів, які виїжджатимуть на виклики до людей з симптомами коронавірусної інфекції. Про це під час свого відеозвернення повідомив міський голова Олексій Каспрук.

За словами Каспрука, у Чернівцях очікують великої кількості хворих за тиждень-два.

Мер також сказав, що лікарі, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають муніципально доплату.

Олексій Каспрук також звернувся з листом до голови ОДА Сергія Осачука, в якому просить дозволити ввести особливий режим в’їзду і виїзду на територію Чернівців. Якщо обласна комісія прислухається до прохання мера Чернівців, то на територію міста зможуть заїжджати тільки ті люди, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

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