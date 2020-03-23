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23 марта 2020, 16:26 31

В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на COVID-19

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23 марта 2020, 16:26 31
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Умершая женщина была из пригородного села Чукалевка
Фото иллюстративное
Умершая женщина была из пригородного села Чукалевка

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении, информирует RegioNews.

Мэр рассказал, что 65-летняя женщина была на лечении в областной инфекционной больнице.

Ее госпитализировали с симтомами ОРВИ, анализы отправлены для проверки на COVID-19.

"Пока она с подозрением на коронавирус, анализы переданы в Киев, результаты получим завтра", - говорит Марцинкив.

Оперативно о карантине (23.03.2020/16:00) Горячая линия для тех, у кого телефон декларируемого врача занят или находится вне зоны, кто не имеет заключенного декларации, кто вернулся из-за границы и не знает, что делать и т.д.) МП№1 - 0505243231 МП№2 - 0997831269 МП№3 - 0507720982 МП№4 - 0997831275 МП№5 - 0997832205 МДП - 0997831261

Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 23 марта 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории Ивано-Франковской области.

Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.

Изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавируса. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.

В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса.


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