Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии, - мэр

Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других

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Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Вчера в Ивано-Франковске подтвердили первый случай заболевания на коронавирус. Женщина - жительница Ивано-Франковска, она умерла, говорит Марцинкив.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

До этого у нее подтвердили грипп типа А. Женщина работала в Ивано-Франковске, за пределы страны не выезжала, поэтому в медучреждении сомневались, что у нее обнаружат коронавирус. Однако анализ все таки отправили в Киев. Вечером, 19 марта, в Министерстве здравоохранения подтвердили диагноз COVID-19.

"Сегодня Киевский лабораторный центр подтвердил наличие коронавирусной инфекции у пациентки инфекционной больницы, которая скончалась накануне, - рассказал в.и.о. председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив. – Контактным лицом умершей был ее муж, который вернулся из-заграницы. Все время он находился в самоизоляции".

Городской глава обратился к тем жителям, которые вернулись из других стран - Чехии, Польши, Италии или Испании.

"Муж умершей вернулся из Чехии, из-за рубежа. Поэтому просьба к людям, которые недавно, до месяца, вернулись из-за границы, самоизолироваться и не подвергать опасности других", – обратился Руслан Марцинкив.

В социальных сетях сообщили, что мужа умершей изолировали в медучреждении, за ним приехали карета скорой помощи и полиция.

Оперативно о карантине (20.03.2020/9:00) Опубликовано Русланом Марцінковим Пятница, 20 марта 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске 15 человек обследуют на коронавирус. Даже несмотря на карантин многие люди пренебрегают правилами безопасности.

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В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

В Ивано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков. С 19 марта в городе остановили движение общественного транспорта. Специальные маршруты создадут для тех, кто в условиях карантина должен работать.

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