Смертельна ДТП на Полтавщині: водій був пʼяним, пасажир загинув
Аварія сталась 6 грудня близько 22:45 на проспекті Лесі Українки в Кременчуці На жаль, пасажир не вижив
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, 37-річний водій Mitsubishi був за кермом в стані алкогольного спʼяніння. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічне узбіччя, де зіткнувся з Mercedes. Від удару авто відкинуло на електроопору.
Від отриманих травм 38-річний пасажир Mitsubishi помер у лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водія затримано.
Нагадаємо, правоохоронця, який на Полтавщині на смерть збив двох 17-річних сестер, відправили під варту. Держбюро розслідувань шукає свідків смертельної ДТП
