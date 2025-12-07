Фото: Нацполіція

Аварія сталась 6 грудня близько 22:45 на проспекті Лесі Українки в Кременчуці На жаль, пасажир не вижив

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 37-річний водій Mitsubishi був за кермом в стані алкогольного спʼяніння. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічне узбіччя, де зіткнувся з Mercedes. Від удару авто відкинуло на електроопору.

Від отриманих травм 38-річний пасажир Mitsubishi помер у лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водія затримано.

