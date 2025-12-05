17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 16:55

Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві іномарки, загинула жінка

05 грудня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась на перехресті двох вулиць в селі Нові Петрівці. На жаль, внаслідок ДТП загинула жінка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

76-річний водій кросовера Hyundai IX35, при виїзді на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Nissan Rogue, за кермом якого була 42-річна жінка. Внаслідок цього автівки зіткнулись.

На жаль, внаслідок ДТП загинула 42-річна жінка. Також двоє неповнолітніх пасажирів Nissan Rogue отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Київщини закликає водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, завжди обирати безпечну швидкість, бути уважними та відповідальними", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Уряд схвалив нові контракти для військових: пропонують службу до 5 років і річні виплати
05 грудня 2025, 18:08
У Львові попрощались з убитим військовим ТЦК Юрієм Бондаренком
05 грудня 2025, 17:30
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
05 грудня 2025, 17:25
50 тисяч студентів старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок
05 грудня 2025, 16:44
Ізоляція населення: на окупованій території Запорізької області росіяни глушать VPN
05 грудня 2025, 16:25
Зґвалтував неповнолітню та втік у Німеччину: на Київщині судитимуть ґвалтівника
05 грудня 2025, 15:40
Активістка Богуславець навмисно занизила у декларації вартість двох придбаних квартир у Києві, щоб приховати понад 2 млн грн
05 грудня 2025, 15:14
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня 2025, 14:55
Гумористу Васі Байдаку відключили електроенергію за борги: як так сталось
05 грудня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »