Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві іномарки, загинула жінка

Аварія сталась на перехресті двох вулиць в селі Нові Петрівці. На жаль, внаслідок ДТП загинула жінка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

76-річний водій кросовера Hyundai IX35, при виїзді на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Nissan Rogue, за кермом якого була 42-річна жінка. Внаслідок цього автівки зіткнулись.

На жаль, внаслідок ДТП загинула 42-річна жінка. Також двоє неповнолітніх пасажирів Nissan Rogue отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Київщини закликає водіїв суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, завжди обирати безпечну швидкість, бути уважними та відповідальними", - закликають правоохоронці.

