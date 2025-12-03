Фото: ДБР

Шевченківський райсуд Полтави обрав запобіжний захід правоохоронцю, який у Полтавської області на смерть збив двох 17-річних сестер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Правоохоронця взяли під варту на час досудового розслідування.

За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 30 листопада у місті Карлівка Полтавської області. Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб).