Фото: поліція

ДТП сталася 2 грудня близько 08:30 на автодорозі "Київ–Знам’янка", неподалік села Михайлівка Черкаського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Toyota Camry на заокругленні дороги не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалась в авто Hyundai Getz під керуванням 54-річної жінки.

Внаслідок аварії постраждали 46-річний пасажир Toyota, а також 14-річний та 11-річна пасажири Hyundai. Постраждалих госпіталізували. Водійка та ще один 37-річний пасажир Hyundai від госпіталізації відмовилися.

Поліцейські перевірили 45-річну водійку Toyota на стан алкогольного сп’яніння – вона була твереза.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

