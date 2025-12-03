На Черкащині в ДТП травмувалися п'ятеро людей, серед них – дві дитини
ДТП сталася 2 грудня близько 08:30 на автодорозі "Київ–Знам’янка", неподалік села Михайлівка Черкаського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка авто Toyota Camry на заокругленні дороги не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалась в авто Hyundai Getz під керуванням 54-річної жінки.
Внаслідок аварії постраждали 46-річний пасажир Toyota, а також 14-річний та 11-річна пасажири Hyundai. Постраждалих госпіталізували. Водійка та ще один 37-річний пасажир Hyundai від госпіталізації відмовилися.
Поліцейські перевірили 45-річну водійку Toyota на стан алкогольного сп’яніння – вона була твереза.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
