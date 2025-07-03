Момент влучання дрона по ТЦК у Полтаві потрапив на відеореєстратор

скриншот із відео

Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 у Полтаві російські безпілотники завдали удару по територіальному центру комплектування та соцальної підтримки (ТЦК). Момент атаки вдалося зафіксувати на відеореєстратор одного з автомобілів

Відповідне відео прильотів з'явилося у мережі, передає RegioNews.

На кадрах видно, як безпілотник здійснює влучання, після чого на місці події виникає пожежа.

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.