Момент влучання дрона по ТЦК у Полтаві потрапив на відеореєстратор
Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 у Полтаві російські безпілотники завдали удару по територіальному центру комплектування та соцальної підтримки (ТЦК). Момент атаки вдалося зафіксувати на відеореєстратор одного з автомобілів
Відповідне відео прильотів з'явилося у мережі, передає RegioNews.
На кадрах видно, як безпілотник здійснює влучання, після чого на місці події виникає пожежа.
Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.
За даними Полтавської ОВА загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.
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