У Полтаві російський дрон влучив у будівлю ТЦК
Сьогодні вранці, 3 липня, російські безпілотники масовано атакували Полтаву. Зафіксовано влучання дрона по будівлі територіального центру комплектування (ТЦК)
Про це повідомляють міцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Після атаки БпЛА у місті спалахнула сильна пожежа.
Інформація потребує підтвердження. Деталі події наразі уточнюються.
Очікуємо на офіційні коментарі від правоохоронних та військових структур.
Нагадаємо, 30 червня росіяни атакували Кривий Ріг. Дрон-камікадзе влучив по будівлі ТЦК. Військовослужбовці та працівники установи не постраждали. Однак, на жаль, були поранені цивільні громадяни, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.
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