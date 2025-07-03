ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 3 липня, російські безпілотники масовано атакували Полтаву. Зафіксовано влучання дрона по будівлі територіального центру комплектування (ТЦК)

Про це повідомляють міцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Після атаки БпЛА у місті спалахнула сильна пожежа.

Інформація потребує підтвердження. Деталі події наразі уточнюються.

Очікуємо на офіційні коментарі від правоохоронних та військових структур.

Нагадаємо, 30 червня росіяни атакували Кривий Ріг. Дрон-камікадзе влучив по будівлі ТЦК. Військовослужбовці та працівники установи не постраждали. Однак, на жаль, були поранені цивільні громадяни, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.