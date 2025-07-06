Росія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва, — ОВА

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Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Миколаїв "шахедами". Під ударом опинилася портова інфраструктура, працювала ППО

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджено складські будівлі та електромережі. Попередньо, минулося без постраждалих.

"Мінус 26 БпЛА типу "Shahed 131/136" в області", — йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі ворог атакував Коблівську громаду Миколаївського району. Внаслідок обстрілів у селі Рибаківка пошкоджені 13 приватних будинків, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення "Укрпошти" та магазин. Виникли пожежі сухої трави та їдальні бази відпочинку.

Також пошкоджена лінія електропередач, через що знеструмлені 531 абонент.