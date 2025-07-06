Війська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: зруйновані фабрика та ферма
Минулої доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є руйнування, постраждала людина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, сільгосптехніки та приміщень фабрики та ферми. Літня жінка постраждала внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 5 липня російські війська здійснили:
- Шість авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю та Білогірʼю.
- 339 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Петро-Михайлівку, Барвинівку, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Верхню Терсу та Новопавлівка.
- 11 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 176 артилерійських ударів завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район шістьма "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження, поранена 89-річна жінка.
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