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06 липня 2025, 09:11

Росіяни вбили 2 та поранили 3 жителів Херсонщини

06 липня 2025, 09:11
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російська армія атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини, постраждали троє цивільних

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували: Херсон, Новодмитрівка, Понятівка, Берислав, Знам'янка, Станіслав, Широка Балка, Шляхове, Гончарне, Новорайськ, Кізомис, Антонівка, Велетенське, Берегове, Садове, Білозерка, Софіївка, Гаврилівка, Вірівка, Зарічне, Зміївка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка й Українка.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Окупанти били по соціальній, критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілів поранення отримали 11 мирних жителів Херсонщини.

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Херсонська ОДА загиблі окупанти Херсон Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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