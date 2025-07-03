Атака "шахедів" на будівлю ТЦК у Полтаві: загинули 2 людини, 11 поранені
Внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників на будівлю Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки є щонайменше дві жертви та більше 10 поранених
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
У місті виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.
"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.
Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.
У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що внаслідок атаки на Полтавський об'єднаний міський ТЦК та СП є загиблі та поранені, зокрема серед цивільного населення.