Атака "шахедів" на будівлю ТЦК у Полтаві: загинули 2 людини, 11 поранені

скріншот із відео

Внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників на будівлю Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки є щонайменше дві жертви та більше 10 поранених

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

У місті виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.