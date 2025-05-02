У Полтаві зіткнулися одразу чотири іномарки: постраждала жінка-водій

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Аварія сталася вдень 1 травня на перехресті вулиці Панянки та провулку Родини Іваненків у Полтаві. Внаслідок ДТП водійці однієї з автівок знадобилася допомога медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, близько 13:30 сталося зіткнення одразу чотирьох авто: NISSAN X-TRAIL, CHEVROLET LACETTI, JEEP COMPASS та MAZDA CX-5.

"Внаслідок ДТП водійка автомобіля NISSAN 1999 року народження отримала тілесні ушкодження. Жінку доставили до лікарні ", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у селі Сокільники Львівського району зіткнулися Tesla, "Жигулі" та "ГАЗель". В аварії постраждали дві людини.