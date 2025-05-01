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01 травня 2025, 22:40

На Львівщині зіткнулись Mazda та Mitsubishi: є постраждалий

01 травня 2025, 22:40
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Фото: Нацполіція
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На автодорозі у Львівській області сталась аварія. Один з водіїв був госпіталізований

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 30 квітня на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" неподалік міста Жовква Львівського району. Там зіткнулись автомобілі Mazda 6, яким керував 22-річний чоловік, та Mitsubishi Spade Star, за кермом якого був 55-річний чоловік.

Внаслідок ДТП 55-річного водія госпіталізували в реанімацію. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталась смертельна ДТП. 82-річна жінка не впоралась з керуванням і з'їхала в кювет. Автомобіль перекинувся. На жаль, загинув 83-річний пасажир.

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