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01 травня 2025, 12:54

В ДТП з мотоциклами на Хмельниччині травмувалися четверо підлітків

01 травня 2025, 12:54
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фото: поліція
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ДТП сталася в середу, 30 квітня, близько 21:20 в селі Берездів Шепетівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 17-річний місцевий житель на мотоциклі Tekken збив 14-річну дівчинку, яка йшла узбіччям. Після цього мотоцикліст, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з іншим мотоциклом Forte під керуванням 15-річного підлітка, який рухався в зустрічному напрямку.

У результаті ДТП обидва водії та 15-річний пасажир мотоцикла Forte отримали травми, їх госпіталізували. Дівчинка-пішохідка також травмувалася, їй надали меддопомогу на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 27 квітня на Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст.

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