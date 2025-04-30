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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 36-річний водій авто Audi не впорався з керуванням та врізався в огорожу будинку. Від отриманих травм він загинув на місці.

Окрім водія в легковику був і 29-річний пасажир. Він отримав легкі травми та від госпіталізації відмовився.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 29 квітня на Житомирщині зіткнулися Mercedes Benz та Daewoo Sens. Постраждали четверо чоловіків.