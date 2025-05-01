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01 травня 2025, 05:06

Під Львовом зіткнулися Tesla, "Жигулі" та "ГАЗель": постраждали дві людини

01 травня 2025, 05:06
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фото: Нацполіція
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Потрійна ДТП сталася 29 квітня у селі Сокільники Львівського району. Водія та пасажира однієї з автівок ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 12:30 водій вантажівки ГАЗ-3302 зіткнувся з легковиками Tesla та ВАЗ-21013. Після удару вантажівка перекинулася.

За кермом "ГАЗелі" перебував 42-річний мешканець Самбірського району. Автівкою Tesla керував 21-річний львів’янин, а "ВАЗом" — 86-річний житель Львова.

"Внаслідок ДТП водій та пасажир ГАЗ-3302, 42-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться в повідомленні.

Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті.

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