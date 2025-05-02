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02 мая 2025, 06:25

В Полтаве столкнулись четыре иномарки: пострадала женщина-водитель

02 мая 2025, 06:25
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фото: Нацполиция
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Авария произошла днем 1 мая на перекрестке улицы Панянки и переулка Семьи Иваненко в Полтаве. В результате ДТП водительнице одного из автомобилей понадобилась помощь медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 13:30 произошло столкновение сразу четырех автомобилей: NISSAN X-TRAIL, CHEVROLET LACETTI, JEEP COMPASS и MAZDA CX-5.

"В результате ДТП водительница автомобиля NISSAN 1999 года рождения получила телесные повреждения. Женщину доставили в больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в селе Сокольники Львовского района столкнулись Tesla, "Жигули" и "ГАЗель". В аварии пострадали два человека.

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