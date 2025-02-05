фото: Нацполіція

ДТП сталася вранці 4 лютого неподалік села Кукобівка Полтавського району. В аварії постраждали троє людей, серед них — дівчинка

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 7:00 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський автомобіль Volkswagen Passat зіткнувся з відбійником. За кермом перебував 45-річний чоловік.

"Унаслідок автомобільної аварії водій та двоє пасажирів (53-річна жінка та 11-річна дівчинка) отримали тілесні пошкодження. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Нагадаємо, на Полтавщині позашляховик Toyota врізався в автоцистерну. Внаслідок зіткнення 62-річний водій загинув на місці. 26-річну пасажирку автівки госпіталізували.