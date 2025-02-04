фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 09:45 на автодорозі "Кременець — Славута — Антоніни" автомобіль Fiat Punto з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Автівкою керував 56-річний житель села Топори.

"Внаслідок аварії водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної ДТП.

Нагадаємо, 2 лютого на Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси. Від отриманних травм загинув один з водіїв.