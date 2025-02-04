На Хмельниччині легковик вилетів у кювет та врізався в дерево: загинув водій
Смертельна ДТП трапилася вранці 1 лютого біля села Ревуха Шепетівського району. Керманич помер на місці аварії
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 09:45 на автодорозі "Кременець — Славута — Антоніни" автомобіль Fiat Punto з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Автівкою керував 56-річний житель села Топори.
"Внаслідок аварії водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної ДТП.
Нагадаємо, 2 лютого на Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси. Від отриманних травм загинув один з водіїв.
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