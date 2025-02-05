фото: поліція

ДТП сталася у вівторок, 4 лютого, близько 13:00 у Тернополі на вулиці Замкова

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій легковика Opel Astra збив на нерегульованому пішохідному переході двох 17-річних дівчат. Травмованих доставили до лікарні.

Попередньо, водій був тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Правоохоронці ведуть розслідування за фактом події.

Нагадаємо, 28 січня на Київщині водій Mazda збив двох жінок та поїхав геть. Їх госпіталізували.