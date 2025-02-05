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ДТП произошло утром 4 февраля недалеко от села Кукобовка Полтавского района. В аварии пострадали три человека, среди них - девочка

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

Известно, что около 7:00 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с отбойником. За рулем находился 45-летний мужчина.

"В результате автомобильной аварии водитель и два пассажира (53-летняя женщина и 11-летняя девочка) получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, в Полтавской области внедорожник Toyota врезался в автоцистерну. В результате столкновения 62-летний водитель погиб на месте. 26-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали.