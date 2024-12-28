Кабмін погодив звільнення начальників Київської та Полтавської ОВА
У суботу, 28 грудня, Кабінет міністрів України звільнив із посад голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє RegioNews.
За його словами, Уряд погодив звільнення:
- Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;
- Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Тепер це рішення має затвердити Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, днями Кабінет міністрів призначив Юлію Гнатюк тимчасово виконуючою обов'язки голови Інституту національної пам'яті.
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