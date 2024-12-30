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30 грудня 2024, 14:02

Після відставки Проніна Полтавську ОВА може очолити посадовець із Мукачева

30 грудня 2024, 14:02
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фото: t.me/serhiy_hayday
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Одним із кандидатів на посаду начальника Полтавської обласної військової адміністрації є Гайдай Сергій Володимирович.

Про це RegioNews стало відомо з власних джерел.

Сергій Гайдай очолював Луганську обласну адміністрацію понад три роки. Він був призначений у жовтні 2019 року, а з 24 лютого 2022 року став начальником військової адміністрації.

Гайдаю 49 років, він родом з Сєвєродонецька на Луганщині. У 2000-2015 роках він працював на керівних посадах приватних підприємств Києва.

З 2015 до 2018 року був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. До призначення на посаду в Луганську обласну адміністрацію працював радником патронатної служби голови Закарпатської ОДА.

Інформація про відставку Гайдая почала з'являтись у січні 2023 року. Тоді ЗМІ повідомляли про можливе призначення його послом у Казахстані, однак цього не сталося.

Указ про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА був підписаний 15 березня 2023 року.

У березні цього року президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів України звільнив із посад голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Згодом з'явилася інформація щодо того, на які посади вони претендують.

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