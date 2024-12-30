Звільнення голів Київської та Полтавської ОВА: нардеп сказав, на які посади вони претендують
Звільнені нещодавно керівники Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій уже найближчим часом обіймуть нові посади
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
За інформацією нардепа, Руслан Кравченко, екс-голова Київської області, піде на в.о. голови Податкової служби.
А звільнений нещодавно з посади голови Полтавської ОВА Філіп Пронін, за інформацією Железняка, очолить Державну службу фінансового моніторингу України.
Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів України звільнив із посад голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Кабмін погодив звільнення начальників Київської та Полтавської ОВАВсі новини »
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