Депутати обрали нового голову Тернопільської обласної ради

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Він був єдиним кандидатом, якого висунули на цю посаду. 38-річного Бутковського підтримали 45 депутатів із 56 присутніх у сесійній залі.

Бутковський - учасник Революції гідності, доброволець, ветеран російсько-української війни у 2014-2015 роках та 2022-2024 роках. Нагороджений Золотим Хрестом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За освітою - історик. Обирався двічі депутатом облради у 2015 та 2020 роках.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 червня 2023 року затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка за підозрою у хабарництві.

29 червня суд заарештував Головка з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень. 3 липня підозрюваний в отриманні хабаря голова Тернопільської облради Михайло Головко, який вийшов з-під варти під заставу, з'явився на роботі. 26 жовтня його звільнили з посади.

31 січня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про додаткову підозру Михайлу Головку. Йому закидають незаконне зберігання вдома боєприпасів.

Зазначимо, що у березні цього року Головко програв суд щодо поновлення на посаді, після чого подав апеляцію на це рішення. 1 серпня, Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Однак уже 8 серпня облрада вчергове проголосувала за його звільнення.